Жительница Башкирии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи пообщалась с Лавровым и Мутко Фото: Личный Архив Гульнары Хамиевой Жительница Башкирии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи пообщалась с Лавровым и Мутко Фото: Личный Архив Гульнары Хамиевой

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Целую неделю в столице Олимпиады-2014 молодежь и студенты из 186 стран мира обучались, общались и делились друг с другом опытом, чтобы построить будущее не только России, но и всей планеты. Слоган 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи звучал именно так: «Вместе со всей планетой».

Представители делегации Башкортостана тоже не остались в стороне от столь масштабного действа. Нашу республику в Сочи представили 200 членов молодежных и некоммерческих организаций, спортсменов, музыкантов и других сфер деятельности. Среди них оказалась секретарь экспертного совета «Школы российской политики РБ» Гульнара Хамиева. Девушка в первый же день фестиваля попала на встречу с министром иностранных дел России. На площадке «Глобальная политика» Сергей Лавров объяснил молодежи, куда сегодня движется наша страна. Жительница Башкирии в числе первых подняла руку, когда стартовал блок «вопросы-ответы». Волонтеры заметили ее и поднесли микрофон.

«Сергей Викторович, что должна и не должна делать молодежь, чтобы жить в процветающей сегодня России?» — спросила Гульнара.

«Это вопрос на целый роман. Философский, — ответил министр иностранных дел. — Я надеюсь, что через 10 лет, используя те социальные лифты, в которых вы сегодня находитесь, вы проявите таланты в полной мере. Молодежь не должна препятствовать своему естественному жизненному пути. Спустя десяток лет вы будете успешными людьми».

Также Гульнаре Хамиевой удалось пообщаться с заместителем Председателя Правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталием Мутко.

«Мы затронули тему особенных детей и развития инклюзии во всех сферах, — поделилась с агентством «Башинформ» уфимка. — Я вышла с инициативой организовать международный инклюзивный фестиваль. Виталий Мутко поддержал эту идею и дал указание руководителю «Росмолодежи» Александру Бугаеву в индивидуальном порядке связаться со мной. Контактами мы уже обменялись».

19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи проходил на территории «Олимпийского парка» с 14 по 22 октября. Башкирия представила регион в специальной зоне, где ежедневно останавливались тысячи иностранцев, знакомились с «медовым краем», получали подарки и выигрывали памятные призы.