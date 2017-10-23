В Уфе устраняют утечку воды в Сипайлово
В Уфе устраняют утечку воды в Сипайлово Фото: gidroguru.com
В Уфе устраняют утечку воды в Сипайлово Фото: gidroguru.com
УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе в понедельник утром в микрорайоне Сипайлово возле дома №35 по улице Гагарина произошла утечка воды. Сейчас специалисты «Уфаводоканала» устанавливают место повреждения водопровода, после чего проведут ремонт. Утечка не отразится на платежах населения, проинформировали в городской администрации.