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«Удивительные люди»: 21-летнего студента из Башкирии назвали сверхчеловеком и пропустили в финал шоу

ОБЩЕСТВО

«Удивительные люди»: 21-летнего студента из Башкирии назвали сверхчеловеком и пропустили в финал шоу Фото: скриншот видео телеканала «Россия»

«Удивительные люди»: 21-летнего студента из Башкирии назвали сверхчеловеком и пропустили в финал шоу Фото: скриншот видео телеканала «Россия»

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

21-летний студент юридического факультета Башкирского государственного университета Илья Антонов вышел в финал второго сезона проекта «Удивительные люди» телеканала «Россия-1».

Илья Антонов поразил своим талантом не только воображение экспертов, но и зрителей студии. Из семи участников седьмого выпуска шоу именно он прошел в финал, Илья получил 21% голосов.

Житель Стерлитамака на данный момент знает наизусть 23 тысячи знаков после запятой в числе «пи», что он и доказал в ходе очередного эфира в воскресенье, 22 октября. Илья справился со всеми заданиями, которые ему были даны ведущим Александром Гуревичем, и с дополнительным испытанием от Ольги Шелест.

Жюри проекта: научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований, профессор Василий Ключарев, хореограф Евгений Папунаишвили, спортсменка Наталья Рагозина, актриса и журналист Ольга Шелест были единодушны в своем мнении и назвали Илью сверхчеловеком, живущим среди людей.

Илья Антонов рассказал, что на мнемотехнику он набрел в интернете и стал ей заниматься. Сначала он освоил классические базовые приемы, а в дальнейшем стал что-то модифицировать, вносить свои идеи.

«Тот метод, который я использую сейчас, является венцом эволюции моих изысканий в этой области», — сообщил Илья. — В планах побить мировой рекорд, который, по некоторым данным, в настоящее время составляет 70 тысяч знаков. Я хочу запомнить 100 тысяч».

В эксклюзивном интервью агентству «Башинформ» Илья Антонов признался, что занимается мнемотехникой два года, правда, с перерывами, с числом «пи» — три месяца, но более целенаправленно.

Говоря о самих съемках телепроекта, он отметил, что волнение было в разной степени.

«Впечатления — фееричные и очень сильные по меркам всех иных моих впечатлений, для меня это первый крупный проект такого масштаба, — сказал студент БашГУ. — Последние месяцы я был очень занят числом «пи» и только им. Решил сконцентрироваться на мнемоспорте, есть желание достичь в этом больших высот и я готов отдавать всего себя для достижения цели.

На съемках присутствовал участник предыдущего сезона Артем Гарин, знающий на сегодняшний день 15 тысяч знаков после запятой в числе «пи». Как отметил ведущий шоу, у молодых людей будет возможность сойтись в поединке.

Теги: телеканал «Россия», Удивительные люди
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