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Фонду жилищного строительства Башкирии ищут нового руководителя

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Фонду жилищного строительства Башкирии ищут нового руководителя Фото: Яндекс. Карты

Фонду жилищного строительства Башкирии ищут нового руководителя Фото: Яндекс. Карты

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Госстрой РБ объявил конкурс на замещение должности гендиректора ГУП «Фонд жилищного строительства». Заявки принимаются с 10.00 30 октября до 17.00 30 ноября. Двухэтапный конкурс назначен на 8 декабря.

Владислав Туманин, возглавлявший предприятие с 2015 года, покинул должность в начале октября. Врио руководителя был назначен Роберт Шайбеков, работавший заместителем главного инженера.

ФЖС РБ — крупнейший государственный застройщик, занимающий 15% республиканского рынка строительства жилья.

Теги: Фонд жилищного строительства, Госстрой РБ, конкурс
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