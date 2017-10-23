Фонду жилищного строительства Башкирии ищут нового руководителя
Фонду жилищного строительства Башкирии ищут нового руководителя Фото: Яндекс. Карты
Фонду жилищного строительства Башкирии ищут нового руководителя Фото: Яндекс. Карты
УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Госстрой РБ объявил конкурс на замещение должности гендиректора ГУП «Фонд жилищного строительства». Заявки принимаются с 10.00 30 октября до 17.00 30 ноября. Двухэтапный конкурс назначен на 8 декабря.
Владислав Туманин, возглавлявший предприятие с 2015 года, покинул должность в начале октября. Врио руководителя был назначен Роберт Шайбеков, работавший заместителем главного инженера.
ФЖС РБ — крупнейший государственный застройщик, занимающий 15% республиканского рынка строительства жилья.