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23 октября Понедельник

Уфа   °

В Уфе утром загорелся маршрутный автобус с пассажирами - видео

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе утром загорелся маршрутный автобус с пассажирами - видео Фото: bash.dtp.official, Instagram | Видео: bash.dtp.official, Instagram

В Уфе утром загорелся маршрутный автобус с пассажирами - видео Фото: bash.dtp.official, Instagram | Видео: bash.dtp.official, Instagram

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе ранним утром 23 октября прямо на проезжей части загорелся автобус ПАЗ. По сообщению очевидцев, в автотранспорте в момент возгорания находились пассажиры. По предварительной информации, все они вовремя успели покинуть горящий автобус. Обошлось без жертв.

«Как вообще выпускают водителей на линию? Ладно, хоть успели все выйти, все живы и здоровы», — написала в соцсети пассажирка.

На место происшествия прибыли пожарные и потушили горящий транспорт.

Теги: пожар
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