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В России сообщили о возможном повышении минимального трудового стажа

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В России сообщили о возможном повышении минимального трудового стажа Фото: Олег Яровиков

В России сообщили о возможном повышении минимального трудового стажа Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Российские власти обсуждают повышение минимального трудового стажа, дающего право на получение пенсии по старости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на газету «Ведомости».

По данным издания, увеличение трудового стажа для начисления страховой пенсии может заменить повышение пенсионного возраста.

Кроме того, повышение стажа будет стимулировать россиян работать дольше, чтобы получать более высокую пенсию. Это также поможет работникам выйти из серого сектора, что обелит экономику и пополнит бюджет Пенсионного фонда страны.

По словам экспертов, власти понимают, что повышать пенсионный возраст политически нецелесообразно, поэтому лучше повысить стаж, который будет стимулировать людей выходить из тени.

Между тем, в Минтруде России «РИА Новости» уже заявили о том, что повышение минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости не обсуждается.

Теги: трудовой стаж, пенсия
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