В Башкирии дорожные службы готовятся к снегопадам и гололеду Фото: Ростехнадзор по РБ В Башкирии дорожные службы готовятся к снегопадам и гололеду Фото: Ростехнадзор по РБ

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии в соответствии с ожидаемой погодой дорожные службы готовятся противостоять гололедице и снегу. Как сообщили в Упрдор «Приуралье», отвечающем за состояние федеральных трасс в республике, обслуживающие компании перешли на круглосуточный режим работы. На дороги готовы выйти 27 единиц спецтехники, чтобы в случае необходимости очистить проезжую часть и обработать ее реагентами.

В регионе с минувшего воскресенья ожидаются неблагоприятные явления — снегопад, гололед, понижение температуры до минус 5 градусов.