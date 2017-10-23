Жители Башкирии поделились фотографиями октябрьской «зимней сказки»
Жители Башкирии поделились фотографиями октябрьской «зимней сказки»Фото: группа БашЧП | Видеорегистратор | Уфа БашДТП, Vk
Жители Башкирии поделились фотографиями октябрьской «зимней сказки»Фото: группа БашЧП | Видеорегистратор | Уфа БашДТП, Vk
УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Жители Башкортостана поделились в соцсети фотографиями последствий октябрьского снегопада. Обильные осадки в виде снега были зафиксированы в селе Чекмагуш Чекмагушевского района и городе Янауле. Если в столице республики снег выпал и тут же растаял, то в этих населенных пунктах «зимняя сказка» продержалась гораздо дольше.
Отмечается, что местные водители, не задумываясь, приняли решение «переобуть» автотранспорт.