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23 октября Понедельник

Уфа   °

Жители Башкирии поделились фотографиями октябрьской «зимней сказки»

ОБЩЕСТВО

Жители Башкирии поделились фотографиями октябрьской «зимней сказки»

Фото: группа БашЧП | Видеорегистратор | Уфа БашДТП, Vk

Жители Башкирии поделились фотографиями октябрьской «зимней сказки»

Фото: группа БашЧП | Видеорегистратор | Уфа БашДТП, Vk

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жители Башкортостана поделились в соцсети фотографиями последствий октябрьского снегопада. Обильные осадки в виде снега были зафиксированы в селе Чекмагуш Чекмагушевского района и городе Янауле. Если в столице республики снег выпал и тут же растаял, то в этих населенных пунктах «зимняя сказка» продержалась гораздо дольше.

Отмечается, что местные водители, не задумываясь, приняли решение «переобуть» автотранспорт.

Теги: снегопад, погода
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