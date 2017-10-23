УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минтруд Башкортостана информирует о новых высокодоходных вакантных местах в регионе.

Как сообщили в ведомстве, для работы в Кушнаренковском районе Башкортостана требуется начальник отдела — старший судебный пристав. Необходимы: высшее образование, опыт работы не менее трех лет, малая сменяемость рабочих мест, коммуникабельность. Ненормированный рабочий день.

Заработная плата — 30 тысяч рублей, соцпакет.

На зарплату от 30 до 40 тысяч рублей в Уфимском приборостроительном производственном объединении (УППО) может рассчитывать монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4-5 разряда, с опытом работы не менее двух лет.

ИП «Симонов А.А.» для работы в Уфе требуется водитель категории «Е», имеющий опыт работы не менее трех лет.

Зарплата — 50 тысяч рублей.

На сезонную работу в Уфимском районе совхозу имени Цюрупы требуется комбайнер с опытом работы не менее года. Зарплата — от 20 до 60 тысяч рублей.

Уфимское ООО «Стройэксперт» примет на работу мастера строительных и монтажных работ, имеющего опыт работы не менее года.

Зарплата — 40 тысяч рублей.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда РБ.