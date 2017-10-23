В Башкирии разыскивается страдающий психическим расстройством 60-летний мужчина Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk В Башкирии разыскивается страдающий психическим расстройством 60-летний мужчина Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Иглинском районе Башкортостана 7 октября пропал 60-летний житель села Новокубово Гаяз Файзуллин. Как сообщается в группе поиска «ВКонтакте», мужчина страдает психическим расстройством, но он не опасен, на контакт идет легко. Предположительно, мог направиться в сторону Нефтекамска либо в сторону Бижбулякского района.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост около 158 см, худощавого телосложения, сутулый, лицо овальное, волосы короткие, чёрные. Был одет в тёмно-синий спортивный костюм, тёмные свитер и спортивную шапку, белые кроссовки с полоской.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам: 02 и 020 (полиция), 8 (34795) 214-94 (ОМВД России по Иглинскому району), +7-917-794-94-84 (агент по работе со СМИ РОО «Поиск детей — Уфа»), 8-927-969-89-19 (дежурный номер РОО «Поиск Детей — Уфа»)», — обратились к гражданам в группе поиска.