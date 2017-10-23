УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Черная комедия Вадима Валиуллина «Мертвым повезло» выходит в прокат в кинотеатрах Уфы со 2 ноября. Новая работа уфимского режиссера — комедийный слэшер, снятый в Уфе за 500 тысяч рублей. В рамках презентации фильма состоятся специальные предпоказы с участием творческой команды фильма.

31 октября в кинотеатре «Искра IMAX» будет организовано «Хеллоуин-представление» с подарками и презентация фильма «Мертвым повезло». В мероприятии примут участие актеры, продюсер и режиссер. 1 ноября в кинотеатре «Родина» после показа запланирована встреча с продюсером из Москвы Михаилом Кукушкиным («Неадекватные люди», «Вдребезги», «Мёртвым повезло») и режиссером Вадимом Валиуллиным.

— «Мертвым повезло» — фильм в редком для России жанре черной комедии. Это история о молодом парне, втянутом в банду и вынужденном пойти на заказное убийство вместе со своим старшим братом. Перед бандой стоит задача обставить всё дело как очередной всплеск активности серийного маньяка, но это оказывается не так просто — за горе-убийцами наблюдает настоящий маньяк, которого не устраивают результаты их работы, и он решает показать им мастер-класс, — рассказал режиссер фильма Вадим Валиуллин.

Главную роль исполнил Дмитрий Богдан («Шапито-шоу», «30 свиданий»), остальные роли — артисты Русского драматического и других театров города Уфы: Андрей Поведский, Алексей Дербунович, Валерий Гриньков, Полина Шабаева, Николай Рихтер, Владислав Арсланов, Тамара Адамова, Вячеслав Крупнов.

Фильм снят на собственные средства и частные инвестиции, без поддержки государства. Ввиду небольшого бюджета производство заняло более двух лет. Главная локация фильма — дом в лесу, была построена режиссером Вадимом Валиуллиным, оператором-постановщиком Артемом Айсиным и художником-постановщиком Русланом Асадуллиным своими руками. Почти все уличные сцены снимались в Черниковке. Многие здания уже снесли, но на них можно посмотреть в фильме. Фильм дополнен ярким саундтреком: режиссер использовал песни группы «Красная плесень».

В 2016 году на ХХVII кинофестивале «Кинотавр» короткометражный фильм Вадима Валиуллина «Кредит» получил Гран-при в своей номинации.