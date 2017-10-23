УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Рустэм Хамитов повысил ближайшего соратника до управделами администрации. А вопросы кадров доверил министру лесного хозяйства Башкирии, — пишет "Коммерсантъ". — «Глава Башкирии Рустэм Хамитов поменял куратора кадрового блока своей администрации. Он отправил на пенсию отвечавшего за эту сферу с 2014 года Рамила Дильмухаметова и назначил на его место министра лесного хозяйства Динира Ахмедьянова, имеющего опыт работы главой муниципалитета и территориальной избирательной комиссии. Другим своим указом господин Хамитов назначил управляющим делами Рината Шагалина, одного из самых непубличных местных чиновников. Господин Шагалин — единственный, кого глава Башкирии привез в Уфу из Москвы после назначения в регион в 2010 году».

«В Башкирии оценили затраты на ликвидацию вспышки ящура, — сообщает РИА «Новости». — «Затраты на ликвидацию вспышки вируса ящура в Башкирии оцениваются в 50-60 миллионов рублей, сообщил журналистам вице-премьер республики Ирек Мухаметдинов; по словам главы управления ветеринарии республики Вакила Буранбаева, карантин планируется снять с 7 ноября». Теме ущерба от ящура посвящены и сообщения "Интерфакс-Россия" — «Ущерб от вспышки ящура в Башкирии оценивается в 50-60 млн рублей»; ТАСС — «Ущерб от вспышки ящура в Башкирии оценивается в 60 млн рублей», а также многих других изданий.

«Таджуддин: исламская академия в Казани поможет религиозному образованию, — начинают РИА «Новости». — «Открытие Болгарской исламской академии является проявлением общестратегического государственного курса России на создание самых благоприятных условий для развития отечественного религиозного образования, заявил председатель центрального управления мусульман России Талгат Таджуддин.

"Построен лишь несущий каркас, который предстоит заполнить соответствующим содержанием. Я имею в виду формирование преподавательского корпуса, разработку соответствующих программ и планов, обеспечение оптимальных условий для учебного процесса и другие организационные вопросы. Решать такие задачи мы должны в кратчайшие сроки", сказал Талгат Таджуддин».

«Две головы лучше. Сибирь и Урал создают первый в стране межрегиональный кластер, — написано в спецвыпуске «Российской газеты». — «Башкирия и Омская область объединяют усилия в развитии нефтехимических комплексов. Соответствующее соглашение подписано в Уфе, где проходил III Форум малого бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС. Стороны уверены, что совместный кластер добавит динамики инновационным процессам, выведет на рынок целую линейку уникальных продуктов.

Проект межрегионального нефтехимического кластера, рассчитанный на два десятка лет, является для России пилотным. Объем инвестиций — 200 миллиардов рублей. По словам экспертов, объединение продиктовано логикой. На территориях Башкортостана и Омской области достаточно развиты нефтехимический и химический комплексы, работают идентичные производства. Партнерские отношения помогут регионам избежать дублирования функций, более эффективно осваивать новые ниши, использовать наработки и возможности партнеров.

"Главной силой станет малый бизнес, которому предстоят инжиниринговые и строительно-монтажные работы, изготовление оборудования и многое другое, — сообщил "РГ" вице-премьер Башкирии Фархад Самедов. — В столь масштабных планах только собственных усилий бывает недостаточно, поэтому мы решили объединиться с родственной по характеру индустрии Омской областью"».

РЕН ТВ словно возвратило зрителей в славные 90-е: «СМИ раскрыли подробности расстрела бизнесмена в Уфе»: «Правоохранители и следователи выясняют обстоятельства утреннего нападения на бизнесмена в Уфе. Личность пострадавшего установлена – это бизнесмен Павел К. Пострадавший предприниматель является учредителем ряда предприятий в Уфе и директором завода в Санкт-Петербурге. За его жизнь сейчас борются медики: бизнесмен поступил в больницу с пулевым ранением головы в тяжелом состоянии».

ТАСС о спорте пишет много. Одно из важнейших событий произошло в Уфе, раз на нем побывал сам Емельяненко. «Емельяненко: юношеские соревнования по ММА важны для развития вида спорта в России». «В воскресенье в Уфе завершился юношеский чемпионат России по ММА в возрастной категории 14-15 лет. ТАСС/. Юношеские соревнования по смешанным боевым искусствам (ММА)... "Соревнования впервые проводились в возрастной категории 14-15 лет, и юные спортсмены показали разнообразную техническую базу, — сказал Емельяненко. — Уверен, что ребята принесут в копилку нашей сборной золотые медали первенства мира, а через несколько лет станут достойной сменой основному составу сборной России. Юношеские соревнования важны для становления школы ММА и развития нашего вида спорта"».

ТАСС передает неблагоприятное мнение генерального директора ФК о матче в Хабаровске. «Газизов: судейство матча "СКА-Хабаровск" — "Уфа" оставляет желать лучшего, — сообщает агентство. При этом утверждая, что «"СКА-Хабаровск" и "Уфа" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 14-го тура чемпионата России». У остальных СМИ несколько иные данные. Ничья, но счет 2:2. Однако для ТАСС счет — не главное. Ведь "На 65-й минуте встречи Наваловский остановил мяч обеими руками, за что получил желтую карточку. Футболисты "Уфы" остались недовольны данным решением арбитра и требовали показать игроку красную карточку". Но судья не показал. "Что касается игры, пропустили два гола со стандартов, это не очень приятная ситуация. Но ребята молодцы, старались, выдали очень хороший второй тайм, смогли отыграться. Хорошо, что мы сыграли вничью, мы ей рады, потому что было очень тяжело", — отметил гендиректор».