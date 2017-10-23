В Башкирии МЧС предупреждает о мокром снеге и гололедице Фото: автор В Башкирии МЧС предупреждает о мокром снеге и гололедице Фото: автор

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана 23 октября прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег, днем по югу республики мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Порывы могут достигать до 16 м/с. Температура воздуха в светлое время суток составит -2,+3 градуса. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС со ссылкой на данные регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели предупреждают водителей о тумане с видимостью 500 метров и менее на автодорогах.

Пешеходам рекомендуется подготовить малоскользящую обувь, передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям желательно использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

«Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю, — посоветовали в МЧС. — Гололед часто сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание следует обращать на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва».

Водителям рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, перед поворотом или остановкой притормаживать заранее.

«Когда дорога покрыта тающим льдом, лучше ехать по полосам с более интенсивным движением. Во время гололеда сцепление с трассой снижается, возможны пробуксовки. Чтобы этого избежать, нужно максимально плавно работать педалями акселератора и тормоза. Именно на скользкой дороге это очень важно. Размеренное вождение придает большую устойчивость и снижает вероятность заноса», — проинформировали в ведомстве.