Юная красавица из Башкирии поборется за корону «Мисс Азия-Сибирь» Фото: агентство «Мисс Башкортостан» Юная красавица из Башкирии поборется за корону «Мисс Азия-Сибирь» Фото: агентство «Мисс Башкортостан»

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

17-летняя Динара Ахметханова из Башкортостана поборется за корону Межнационального конкурса красоты «Мисс Азия — Сибирь-2017». В 11 раз в Красноярске он собрал самых красивых представительниц Якутии, Тувы, Башкортостана, Хакасии, Киргизии, Шории, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана.

Динара Ахметханова — модель агентства «Мисс Башкортостан». В этом году весной на конкурсе «Мисс Башкортостан» она завоевала титул «Юная мисс Башкортостан-2017».

В конкурсе в Красноярске, который продлится до 28 октября, девушек ожидают: выход-визитка на тему «Семейная традиция народа», творческий конкурс, демонстрация национального обряда, выход в стилизованных вечерних нарядах.

Девиз Динары: «Верь в себя и в свою мечту, и ты обязательно добьёшься желаемого».

По ее словам, «жизнь — это бесконечная лестница достижений и побед. Уникальность человека определяется сочетанием его плюсов и минусов, а также набором определенных качеств, что его отличает от других».

Поддержать юную конкурсантку из Башкортостана можно уже сейчас. На сайте Дома дружбы народов Красноярского края началось голосование за номинацию «Мисс зрительских симпатий».

Как заметила директор МА «Мисс Башкортостан» Луиза Закирьянова, республика участвует в конкурсе с 2011 года. Красавицы из РБ дважды становились обладательницами главного титула. В 2014 году корону завоевала Айгуль Сафина, в 2015-м — Гульназ Шамсутдинова.