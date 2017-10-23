Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.51

EUR 67.89

23 октября Понедельник

Уфа   °

Юная красавица из Башкирии поборется за корону «Мисс Азия-Сибирь»

ОБЩЕСТВО

Юная красавица из Башкирии поборется за корону «Мисс Азия-Сибирь» Фото: агентство «Мисс Башкортостан»

Юная красавица из Башкирии поборется за корону «Мисс Азия-Сибирь» Фото: агентство «Мисс Башкортостан»

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

17-летняя Динара Ахметханова из Башкортостана поборется за корону Межнационального конкурса красоты «Мисс Азия — Сибирь-2017». В 11 раз в Красноярске он собрал самых красивых представительниц Якутии, Тувы, Башкортостана, Хакасии, Киргизии, Шории, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана.

Динара Ахметханова — модель агентства «Мисс Башкортостан». В этом году весной на конкурсе «Мисс Башкортостан» она завоевала титул «Юная мисс Башкортостан-2017».

В конкурсе в Красноярске, который продлится до 28 октября, девушек ожидают: выход-визитка на тему «Семейная традиция народа», творческий конкурс, демонстрация национального обряда, выход в стилизованных вечерних нарядах.

Девиз Динары: «Верь в себя и в свою мечту, и ты обязательно добьёшься желаемого».

По ее словам, «жизнь — это бесконечная лестница достижений и побед. Уникальность человека определяется сочетанием его плюсов и минусов, а также набором определенных качеств, что его отличает от других».

Поддержать юную конкурсантку из Башкортостана можно уже сейчас. На сайте Дома дружбы народов Красноярского края началось голосование за номинацию «Мисс зрительских симпатий».

Как заметила директор МА «Мисс Башкортостан» Луиза Закирьянова, республика участвует в конкурсе с 2011 года. Красавицы из РБ дважды становились обладательницами главного титула. В 2014 году корону завоевала Айгуль Сафина, в 2015-м — Гульназ Шамсутдинова.

Теги: конкурсы красоты, «Мисс Азия - Сибирь-2017»
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть