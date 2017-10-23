УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

25 октября в Уфимской художественной галерее состоится открытие персональной выставки живописца, графика, заслуженного художника БАССР, нашего земляка, живущего ныне в Москве, Эдуарда Шагеева.

Сюжеты своих произведений Эдуард Шагеев черпает из исторических событий, бытовых сцен, человеческих отношений, из отношений человека к окружающему миру в системе «Человек-Земля-Вселенная». Для художника важны содержание, идея, проблема, психологический анализ ситуации, глубокое понимание различных явлений, происходящих в природе и обществе. Всё это воплощается в создаваемых образах, в специфической, присущей лишь ему, манере.

Сюрреалистическое направление в произведениях Эдуарда Шагеева появилось примерно к концу 70-х — началу 80-х годов, а творческий взлет совпал с эпохой перестройки. С началом 1985 года новые надежды и новые социальные запросы раскрепостили художника, подтолкнули на новые формы самовыражения.

«Живописные серии Эдуарда Шагеева говорят о желании художника привлечь внимание зрителя к человеческим судьбам, о его неутолимом стремлении иронизировать над собой. Едва начав работать в такой манере, Эдуард Шагеев сразу же оказался на пике популярности, попав в самую суть социальных запросов нынешнего дня», — отметили в Союзе художников республики.

Выставка продлится до 18 ноября 2017 года.