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23 октября Понедельник

Уфа   °

В одном из районов Башкирии открылся обновленный клуб

КУЛЬТУРА

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В селе Тепляки Бураевского района состоялось торжественное открытие клуба после ремонта в рамках проекта «Реальные дела». На здании заменена кровля и входные двери. Сотрудники культурно-информационного центра, администрации поселения приготовили концертную программу. Гостей праздника поздравил глава поселения Тепляковский сельсовет Мадис Раянов, сообщили в региональном отделении «Единой России».

«Жители Тепляки всегда славились своим трудолюбием по всей округе. И в этот раз мы освоили все выделенные средства в сумме 187 тысяч рублей из республиканского бюджета, местный бюджет выделил 50 тысяч, а 10 тысяч рублей собрали от населения. На эти деньги полностью перекрыли крышу здания, поменяли входные двери. Спасибо всем, кто активно помогал нам в этом деле», — сказал глава сельского поселения.

Ярким моментом праздника стали выступления первоклассников и хореографические номера, отмечают организаторы. Вокальная группа исполнила русские народные песни.

Теги: дом культуры
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