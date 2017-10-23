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В Москве открылась персональная выставка молодой уфимской художницы

КУЛЬТУРА

В Москве открылась персональная выставка молодой уфимской художницы Фото: Гульчачак Ханнанова

В Москве открылась персональная выставка молодой уфимской художницы Фото: Гульчачак Ханнанова

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Московском доме национальностей открылась персональная выставка молодой уфимской художницы Веры Фроловой. Она организована при поддержке Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте РФ и продлится две недели, сообщила руководитель пресс-центра полпредства РБ в Москве Гульчачак Ханнанова.

Вера Фролова окончила факультет изобразительных искусств Уфимской академии искусств им. Исмагилова, является членом Союза художников РФ с 2010 года, участница городских, республиканских, межрегиональных и международных выставок, провела более десятка персональных выставок в Башкортостане и Челябинской области. Победитель общероссийского конкурса «Молодые дарования России» (Псков), лауреат республиканского конкурса изобразительного искусства, посвященного 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года, лауреат Государственной республиканской молодежной премии имени Шайхзады Бабича за 2013 и 2014 годы.

Художница входит в число лидеров современного молодёжного изобразительного искусства Башкортостана. Ее стиль — реализм, традиции русской школы, показ духовных сторон жизни человека. В её портретах, жанровых полотнах поднимаются гуманистические темы – тема материнства, преемственности поколений, история башкирского народа и красота его национальных традиций. Работы Веры Фроловой хранятся в музее им.М.В.Нестерова в Уфе, в музее им.А.Кадырова в Грозном, в картинных галереях ряда башкирских городов, частных коллекциях в России и за рубежом.

Теги: выставки
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