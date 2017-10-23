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23 октября Понедельник

Уфа   °

Названы районы Башкирии с самым высоким уровнем заболеваемости раком‍

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Минздрав Башкирии назвал районы с самым высоким уровнем заболеваемости раком. Ведомство составило рейтинг по видам онкозаболеваний. В Башкирии за 9 месяцев 2017 года онкология была обнаружена у 9 658 человек, сообщает Комсомольская правда в Уфе.

Заболевания чаще всего выявляют в Стерлибашевском районе республики. Здесь на 100 тысяч населения приходится 476,9 случая рака. Высокий уровень заболеваемости фиксируется в Кушнаренковском (406,2 на 100 тысяч населения) и Альшеевском (447,1) районах.

Редко онкология регистрируется в Межгорье (143,3 случая на 100 тысяч населения), Баймакском (194,5), Дуванском (177,9) и Бурзянском (201,9) районах.

Самым распространенным видом рака является рак молочной железы, который появляется у женщин. В республике 1 188 зарегистрированных случая.

Второе место занимает рак кожи – 992 случая (10,5%), а третье — рак легкого – 984 случая (10,4%).

Теги: здравоохранение, онкология
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