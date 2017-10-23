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Уфа   °

Рособрнадзор назовёт школы, где нарушают правила сдачи ГИА

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Рособрнадзор планирует опу2018 в открытом доступе Список школ, которые с нарушениями проводят государственную итоговую аттестацию в девятых классах, появится в открытом доступе уже в следующем году. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«В следующем году я планирую опубликовать список школ, которые, по нашему мнению, необъективно проводят итоговую аттестацию в девятых классах и всероссийские проверочные работы», — заявил собеседник издания.

По словам главы ведомства, в целом итоги экзаменационной кампании 2017 года свидетельствуют о максимально честных результатах и росте качества образования. Впервые 23 человека набрали 300 баллов по трем предметам. Не прошли аттестацию с учетом сентябрьских сроков 4265 выпускников 11-х классов (0,7% от общего числа).

Глава Рособрнадзора также рассказал, что в 2018 году планируется половину школьных работ в рамках аттестации отправлять на проверку в другие регионы, чтобы избежать вмешательства в результаты.

Росборнадзор не отказывается от идеи сделать ЕГЭ по иностранному языку обязательным в 2022 году, отметил глава ведомства. В 2020 году пройдет национальное исследование и разработают экзаменационные материалы в соответствии с выявленным уровнем школьников.

Теги: образование
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