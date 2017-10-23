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23 октября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии установился временный снежный покров

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии этой ночью установился временный снежный покров. Снег покрыл землю практически повсеместно. Сейчас в столице Башкирии -2 градуса, по ощущениям — 5 градусов мороза. Влажность 93 процента.

Днем по югу республики ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер днем северный, северо-восточный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха днем -2,+3°.

Автомобилистам сегодня рекомендуют воздержаться от поездок на личном авто, особенно тем, у кого еще установлена летняя резина.

Теги: погода, снег
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