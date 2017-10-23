В Башкирии установился временный снежный покров
УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Башкирии этой ночью установился временный снежный покров. Снег покрыл землю практически повсеместно. Сейчас в столице Башкирии -2 градуса, по ощущениям — 5 градусов мороза. Влажность 93 процента.
Днем по югу республики ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер днем северный, северо-восточный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха днем -2,+3°.
Автомобилистам сегодня рекомендуют воздержаться от поездок на личном авто, особенно тем, у кого еще установлена летняя резина.