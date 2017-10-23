В этом году россияне купили новые авто на сумму 1,4 трлн рублей Фото: ИА «Башинформ» В этом году россияне купили новые авто на сумму 1,4 трлн рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В этом году россияне потратили на покупку новых авто 1,4 трлн рублей. Выручка за машины с января по сентябрь выросла на 13% по сравнению с прошлым годом, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За этот период на российском рынке было реализовано 1 млн 47,2 тысяч легковых автомобилей, что на 10,7% больше, чем за девять месяцев 2016 года (945,6 тыс. шт.).

По состоянию на 1 июля 2017 года, российский автопарк превысил отметку в 50 миллионов машин – это примерно треть от населения страны.