Футбольный матч между «Уфой» и «СКА-Хабаровск» завершился результативной ничьей Фото: ФК «Уфа» Футбольный матч между «Уфой» и «СКА-Хабаровск» завершился результативной ничьей Фото: ФК «Уфа»

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Футбольный матч между командами «Уфа» и «СКА-Хабаровск» в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги 21 октября завершился результативной ничьей 2:2.

В первом тайме футболисты команды СКА-Хабаровск вывели хозяев. На 11-й минуте отличился Александр Димидко, ближе к концу Денис Дедечко. После перерыва в команду «Уфы» вместо защитника Тумасяна на поле вышел нападающий Кротов. На 54-й минуте он отыграл один мяч, а на 72-й сумел оформить дубль.

В таблице российского чемпионата «СКА-Хабаровск» (12 очков) располагается на 15-й строчке, а «Уфа» (18) — на седьмой.

«У нас и в первом было много моментов, и во втором тайме. Результатом расстроены. На мой взгляд, должны были выигрывать сегодня, но футбол есть футбол, — прокомментировал результат игры главный тренер «Уфы» Сергей Семак . — Стандарты — единственное, в чём мы сегодня не смогли разобраться, хотя они были абсолютно не сложные. Очень большое количество моментов создали, но нужно забивать, конечно».

30 октября «Уфа» примет у себя казанский «Рубин».