В уфимской колонии зафиксировано более 100 случаев перебросов запрещенных предметов Фото: Андрей Старостин В уфимской колонии зафиксировано более 100 случаев перебросов запрещенных предметов Фото: Андрей Старостин

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В исправительной колонии общего режима №13 в Уфе за последние два года зафиксировано более 100 случаев перебросов запрещенных предметов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по республике со ссылкой на начальника ИК Евгения Пудакова. Противодействию наркомании был посвящен недавно состоявшийся здесь круглый стол с участием осужденных.

Так, в сентябре при попытке переброса наркотического средства с поличным задержали недавно освободившегося из ИК-13. На свободе он пробыл всего около месяца, теперь ему грозит новый срок. При попытке переброса схватили брата одного из осужденных. Неудавшаяся попытка стоила ему свободы, его приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. По словам Евгения Пудакова, именно близкие родственники становятся наркокурьерами. В этом году половину из изъятого сотрудниками ИК-13 зелья пытались передать родственники через комнату длительных свиданий.

Всего за незаконный оборот наркотиков в колонии отбывают наказание порядка 420 осужденных.