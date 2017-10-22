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22 октября Воскресенье

Уфа   °

Первая жертва непогоды в Башкирии: на трассе перевернулся грузовик

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Первая жертва непогоды в Башкирии: на трассе перевернулся грузовик Фото: БашДТП

Первая жертва непогоды в Башкирии: на трассе перевернулся грузовик Фото: БашДТП

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Обледенение дороги на трассе в Башкирии привело к опрокидыванию грузовика. Транспортное средство вылетело с дороги в кювет рядом с поселком Чишмы. Фото и видео аварии очевидцы разместили в группе «БашДТП». Есть ли в результате аварии пострадавшие, не сообщается.

Ранее синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий в регионе. Слабый гололед и гололедица на дорогах ожидаются и на предстоящей неделе в республике. Будет идти снег, по югу республики — мокрый, будет наблюдаться налипание мокрого снега на провода и деревья. В ночные часы температура воздуха опустится до -9, при прояснениях до -11 градусов.

Теги: ДТП, непогода
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