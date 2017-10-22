В Уфе «моржи» открывают сезон зимних купаний Фото: https://vk.com/morgi_ufa В Уфе «моржи» открывают сезон зимних купаний Фото: https://vk.com/morgi_ufa

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

1 ноября в Уфе «моржи» открывают сезон зимних купаний в озере Солдатском в парке имени Якутова. Заплывы будут проходить три раза в неделю – в среду, субботу и воскресенье

А в последнее воскресенье октября, 29 октября любители закаливания соберутся на День здоровья и спорта на озере Глубоком (Демский карьер). В программе запланированы заплывы, соревнования, игры.