Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.51

EUR 67.89

22 октября Воскресенье

Уфа   °

В Уфе «моржи» открывают сезон зимних купаний

ОБЩЕСТВО

В Уфе «моржи» открывают сезон зимних купаний Фото: https://vk.com/morgi_ufa

В Уфе «моржи» открывают сезон зимних купаний Фото: https://vk.com/morgi_ufa

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

1 ноября в Уфе «моржи» открывают сезон зимних купаний в озере Солдатском в парке имени Якутова. Заплывы будут проходить три раза в неделю – в среду, субботу и воскресенье

А в последнее воскресенье октября, 29 октября любители закаливания соберутся на День здоровья и спорта на озере Глубоком (Демский карьер). В программе запланированы заплывы, соревнования, игры.

Теги: моржевание
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть