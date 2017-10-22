В Башкирии синоптики сообщают о гололедице на предстоящей неделе Фото: Олег Яровиков В Башкирии синоптики сообщают о гололедице на предстоящей неделе Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На предстоящей неделе в Башкирии обещают снег и гололедицу на дорогах.

По сведениям республиканского управления по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды, 23 октября местами пройдет небольшой снег, днем по югу республики мокрый, будет наблюдаться налипание мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью -1,-6, при прояснениях до -11, днем -2,+3 градуса.

24 и 25 октября также вероятны снег, слабый гололед, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ночью будет -4,-9, при прояснениях до -13, днем +1,-4 градуса.

Автовладельцам уже настоятельно советуют сменить летнюю резину на зимнюю.