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22 октября Воскресенье

Уфа   °

В Уфе cтуденты-архитекторы УГНТУ представят фотовыставку «Новая городская телесность»

КУЛЬТУРА

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

23 октября в Центре современного искусства «Облака» cтуденты-архитекторы УГНТУ представят фотовыставку «Новая городская телесность» . Идея превратить макеты курсовых работ в персонажей выставки принадлежит преподавателям кафедры архитектуры университета Юлии Расулевой и Анне Усовой.

Студенты второго курса по дисциплине «Композиционное моделирование» сделали макеты архитектурных костюмов в разных стилях: «египетский фартук», «готическая перчатка», «греческие сандалии», «барочный воротник» и погрузили их в современный городской контекст. Каждая из работ создана благодаря главному принципу архитектора — умению работать с актуальной городской средой. По словам организаторов, данный проект — прямое доказательство того, что любая вещь и атрибутика на теле человека, в первую очередь, функциональная и эстетическая конструкция, зависящая не только от времени и эпохи ее создания.

Выставка продлится до 23 ноября. Вход свободный. Адрес ЦСИ «Облака» ул. Бакалинская, 3.

Теги: фотовыставка
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