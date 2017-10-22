В Уфе cтуденты-архитекторы УГНТУ представят фотовыставку «Новая городская телесность»
УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
23 октября в Центре современного искусства «Облака» cтуденты-архитекторы УГНТУ представят фотовыставку «Новая городская телесность» . Идея превратить макеты курсовых работ в персонажей выставки принадлежит преподавателям кафедры архитектуры университета Юлии Расулевой и Анне Усовой.
Студенты второго курса по дисциплине «Композиционное моделирование» сделали макеты архитектурных костюмов в разных стилях: «египетский фартук», «готическая перчатка», «греческие сандалии», «барочный воротник» и погрузили их в современный городской контекст. Каждая из работ создана благодаря главному принципу архитектора — умению работать с актуальной городской средой. По словам организаторов, данный проект — прямое доказательство того, что любая вещь и атрибутика на теле человека, в первую очередь, функциональная и эстетическая конструкция, зависящая не только от времени и эпохи ее создания.
Выставка продлится до 23 ноября. Вход свободный. Адрес ЦСИ «Облака» ул. Бакалинская, 3.