Аскар Абдразаков выступил на концерте в честь юбилея Муслима Магомаева в Москве
Аскар Абдразаков выступил на концерте в честь юбилея Муслима Магомаева в МосквеФото: скриншот с Первого канала
Аскар Абдразаков выступил на концерте в честь юбилея Муслима Магомаева в МосквеФото: скриншот с Первого канала
УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков принял участие в концерте, посвященном 75-летию со дня рождения легендарного исполнителя Муслима Магомаева, который в воскресенье, 22 октября показал Первый канал.
В дуэте с народной артисткой России Тамарой Гвердцители известный оперный бас исполнил песню композитора Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Ты — моя мелодия».
На концерте прозвучали и другие песни и арии из репертуара Магомаева, которые представили популярные современные исполнители. Среди них — Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Николай Басков, Валерия, Константин Меладзе, Александр Панайотов, группа A'Studio и многие другие.