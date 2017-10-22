В Уфе по двум тысячам адресам установят пожарные извещатели Фото: пресс-служба МБУ УПО города Уфы В Уфе по двум тысячам адресам установят пожарные извещатели Фото: пресс-служба МБУ УПО города Уфы

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе по 2178 адресам, где проживают отдельные категории граждан, установят пожарные извещатели. С начала месяца рейды по установке АДПИ начались во всех районах столиц.

«Установка такой сигнализации считается не самой важной частью пожаротушения, но этот прибор может спасти людям жизнь, благодаря подаче определенного сигнала, услышав который, люди вовремя узнают о возгорании в помещении и быстро покинут его. К тому же и стоимость прибора недорогая — в пределах 250-300 рублей», — говорят инженеры отделов профилактики пожаров.

Датчик представляет собой простой автономный прибор, внутри которого специальная дымовая камера, работает он на обычных батарейках, которые необходимо менять один раз в год. Для извещателя характерна высокая обнаружительная способность на ранних стадиях возгорания, срабатывает он на дым или токсичные вещества, опасные для жизни. По мнению специалистов пожарного ведомства, для защиты жилища очень важно использовать системы пожарной безопасности. И, конечно же, в доме в обязательном порядке должны присутствовать первичные средства пожаротушения.

Как сообщает пресс-служба УПО города, с начала года в уфимском гарнизоне произошло 796 пожаров, за аналогичный период прошлого года зафиксировано 827 случаев. Основной причиной возникновения пожаров является нарушение правил пожарной безопасности. Возможно, часть всех случившихся трагедий можно было бы избежать, если бы в домах у горожан было установлено недорогое, простое в применении устройство, как автономный пожарный извещатель.

Установка автономных систем сигнализации проводится в республике в соответствии с поручением главы Башкортостана Рустэма Хамитова по обеспечению семей с детьми пожарными извещателями.