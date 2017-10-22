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УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По чатам в WhatsApp в Башкирии начали распространять текст: «21.10.2017, 21:31:07: в ЦРБ привезли мальчика на вид лет 12. Без сознания. Ищут родных. Может кто знает. У кого есть доступы в другие группы, сбросьте туда, пожалуйста...».

Выяснилось, что сообщение фейковое, поступило из Московского региона и за несколько дней облетело уже несколько субъектов РФ.

Оказывается, этой фотографии уже больше двух лет, родители мальчика давно нашлись. Федеральные СМИ называют такие дезинформирующие сообщения ватсапным минированием – переходом на новый уровень телефонных террористов, «минировавших» сотни объектов по всей России. Также высказываются предположения, что заинтересованные в распространении дезинформации лица таким образом отрабатывают новые каналы перед выборами Президента РФ.