Певица Лолита присоединилась к акции ГИБДД Башкирии за безопасность дорожного движения
Певица Лолита присоединилась к акции ГИБДД Башкирии за безопасность дорожного движения Фото: ГИБДД по РБ
Певица Лолита присоединилась к акции ГИБДД Башкирии за безопасность дорожного движения Фото: ГИБДД по РБ
УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
К масштабному фотопроекту ГИБДД Башкортостана #язабезопасностьдорожногодвижения присоединилась российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссер Лолита Милявская. В рамках гастрольного тура, талантливая певица пожелала всем жителям и гостям республики отличного настроения и безопасных дорог.
Напомним, «звёздный» фотопроект ГИБДД «Известные люди за безопасность дорожного движения» стартовал в конце ноября прошлого года в Москве. В декабре эстафету приняли Подмосковье, Ставропольский край и Башкортостан. В республике акцию поддержали популярные артисты Лилия Биктимирова, Фадис Ганиев, Айдар Галимов, Хания Фархи, Анвар Нургалиев, Рустам Галиев, Радик Юльякшин, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и трехкратный чемпион мира биатлонист Максим Чудов, певцы Стас Михайлов, Леонид Агутин, певицы Анжелика Варум, Маргарита Суханкина, Ирина Круг и группа «Мираж». Все они в руках держат плакат с надписью «Нас всех ждут дома! Соблюдайте Правила дорожного движения!».