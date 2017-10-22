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Певица Лолита присоединилась к акции ГИБДД Башкирии за безопасность дорожного движения

ОБЩЕСТВО

Певица Лолита присоединилась к акции ГИБДД Башкирии за безопасность дорожного движения Фото: ГИБДД по РБ

Певица Лолита присоединилась к акции ГИБДД Башкирии за безопасность дорожного движения Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

К масштабному фотопроекту ГИБДД Башкортостана #язабезопасностьдорожногодвижения присоединилась российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссер Лолита Милявская. В рамках гастрольного тура, талантливая певица пожелала всем жителям и гостям республики отличного настроения и безопасных дорог.

Напомним, «звёздный» фотопроект ГИБДД «Известные люди за безопасность дорожного движения» стартовал в конце ноября прошлого года в Москве. В декабре эстафету приняли Подмосковье, Ставропольский край и Башкортостан. В республике акцию поддержали популярные артисты Лилия Биктимирова, Фадис Ганиев, Айдар Галимов, Хания Фархи, Анвар Нургалиев, Рустам Галиев, Радик Юльякшин, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и трехкратный чемпион мира биатлонист Максим Чудов, певцы Стас Михайлов, Леонид Агутин, певицы Анжелика Варум, Маргарита Суханкина, Ирина Круг и группа «Мираж». Все они в руках держат плакат с надписью «Нас всех ждут дома! Соблюдайте Правила дорожного движения!».

Теги: акция, ГИБДД
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