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22 октября Воскресенье

Уфа   °

Гарик Сукачев рассказал, что связывает его группу с Башкирией - видео

ОБЩЕСТВО

Гарик Сукачев рассказал, что связывает его группу с Башкирией - видео Фото: ГТРК Башкортостан

Гарик Сукачев рассказал, что связывает его группу с Башкирией - видео Фото: ГТРК Башкортостан

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

На своем концерте в Уфе Гарик Сукачев рассказал, что связывает его группу с Башкортостаном. Оказалось, что легендарная группа «Бригада С» имеет тесные культурные связи с регионом.

Гитарист «Бригады С», Сергей Орлов близкий родственник создателя главной достопримечательности столицы Башкортостана. Он внук архитектора Сосланбека Тавасиева, автора памятника Салавату Юлаеву, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Напомним, в ноябре этого года исполняется ровно 50 лет как в Уфе был открыт для посещений памятник национальному герою Башкирии.

Теги: памятник Салавату Юлаеву, концерт
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