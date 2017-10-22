Гарик Сукачев рассказал, что связывает его группу с Башкирией - видео Фото: ГТРК Башкортостан Гарик Сукачев рассказал, что связывает его группу с Башкирией - видео Фото: ГТРК Башкортостан

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

На своем концерте в Уфе Гарик Сукачев рассказал, что связывает его группу с Башкортостаном. Оказалось, что легендарная группа «Бригада С» имеет тесные культурные связи с регионом.

Гитарист «Бригады С», Сергей Орлов близкий родственник создателя главной достопримечательности столицы Башкортостана. Он внук архитектора Сосланбека Тавасиева, автора памятника Салавату Юлаеву, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Напомним, в ноябре этого года исполняется ровно 50 лет как в Уфе был открыт для посещений памятник национальному герою Башкирии.