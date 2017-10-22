В Уфе проходит отборочный этап конкурса «Лучший папа Столицы-2017» Фото: администрация Уфы В Уфе проходит отборочный этап конкурса «Лучший папа Столицы-2017» Фото: администрация Уфы

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В эти дни в Уфе проходят районные отборочные этапы городского конкурса «Лучший папа Столицы-2017». Согласно сложившимся правилам, в конкурсе принимают участие отцы, воспитывающие не менее двух детей. Важно и то, чтобы каждый из участников был примером для окружающих и достиг каких-либо высот в учебе или карьере.

По условиям конкурса каждый отец представляет видеопрезентацию в произвольной форме до трех минут, десять семейных фотографий в четком разрешении и текстовой документ с описанием достижений отца и детей.

Состязание проводится в рамках городской программы «Моя семья – моё богатство» с целью повышения престижа семьи.