Смертельное ДТП в Башкирии: жертвами аварии стали две жительницы Челябинской области
Смертельное ДТП в Башкирии: жертвами аварии стали две жительницы Челябинской областиФото: ГИБДД по РБ
Смертельное ДТП в Башкирии: жертвами аварии стали две жительницы Челябинской областиФото: ГИБДД по РБ
УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Авария со смертельным исходом произошла в субботу, 21 октября, в Абзелиловском районе Башкортостана. На 14 км автодороги Озёрное- Касимовский рудник столкнулись «Лада Веста», под управлением 29-летнего жителя Челябинской области, и «Дэу Матиз», за рулём которого находилась 44-летняя жительница Магнитогорска. В результате аварии водитель отечественного автомобиля госпитализирован, его 29-летняя супруга скончалась на месте аварии. Водитель «Дэу» с травмами доставлена в больницу, где вечером того же дня скончалась, сообщает республиканское ГИБДД.
Травмы также получил пассажир иномарки, 45-летний житель Оренбургской области