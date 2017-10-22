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УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Детско-юношеский телеканал «Тамыр» завершает съемки первого подросткового телесериала на башкирском языке «Бирешмә!» («Дерзай!») из 10 серий.

Подросткам, мечтающим стать певцами, родители запрещают поступать в музыкальный колледж. В планах мам и пап они — нефтяники, юристы, экономисты. Ребята поют с пяти лет и не представляют жизнь без сцены. Они решают во что бы то ни стало осуществить свою мечту — записать уникальный альбом и убедить родителей. Но не все так просто во взрослой жизни...

«Я всегда не любила словосочетание «беспечное детство». Мне кажется, детство — самый сложный и ответственный этап жизни. Каждый день нужно узнавать и воспринимать что-то новое, самоутверждаться, быть примерным учеником в школе, послушным ребенком в семье, классным парнем/девчонкой среди сверстников. Все это очень непросто. А когда приходит пора выбирать профессию, переживания, сомнения просто зашкаливают. Мы взяли за исходную точку именно этот ответственный момент жизни наших героев», — говорит директор детско-юношеского телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина.

У каждого из героев своя история, у каждого — свои сложности в семье. В ролях знакомые зрителям телеканала «Тамыр» ребята Данир Гимадиев, Хайдар Валиев, Гальсар Байгускарова и Гульгена Багауетдинова. Они буквально выросли на глазах у зрителей, вели программы, были солистами вокальной студии телеканала. Их роли в сериале очень близки их характеру в жизни.

«Мы играем самих себя. Это и легко, и сложно», — говорят ребята. Особая миссия у Айгуль Ибрагимовой, которая не может ходить, передвигается на коляске, но девочка удивительно жизнерадостная и деятельная. В фильме она — сестренка Данира. Кроме юных актеров в сериале играют и именитые профессионалы: народные артисты Башкортостана Ильдар Гумеров, Вакиля Калмантаева, Рушана Бабич, актеры Рамзиль Сальманов, Артур Кунакбаев, Урал Аминев. Всего в сериале снялось 92 человека.

В каждой серии звучит несколько песен в исполнении главных героев. Популярные среди молодежи музыканты Айдар Хамзин, RNT (Ринат Нигматуллин) специально для сериала написали интересные песни. Заново исполнены и легендарные произведения из репертуара Радика Гареева, Дима Маннанова. Старые песни, с очень крепкими текстами, яркие, мелодичные, еще глубже раскрывают идею телеистории, переживания героев.

В фильме много непредвиденных поворотов, персонажей, деталей. Локации съемок были самые неожиданные: от палаты реанимации 22-й больницы до воздушного шара; география самая обширная: от села Тавакачево Архангельского района до Москвы.

«Получается своеобразная школа жизни для ребят, — говорит режиссер сериала Гульчачак Игибаева. — Мы работали с одним из лучших операторов компании Маратом Юнусовым. Монтируем с опытным инженером Дамиром Салимовым. За каждым кадром столько труда! Ребята-герои такие красивые, искренние!».

Сценарий телесериала написали Гульназ Кульсарина и Зухра Буракаева. Творческая команда в составе продюсера Гульшат Галиуллиной, звукорежиссера Айбулата Каримова, оператора Шамиля Каримова, инженера Булата Магданова, ассистента режиссера Дилары Сулеймановой, музыкального редактора Фариды Газзаловой продолжают работу над проектом и надеются, что все получится, как задумали.