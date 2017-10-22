В Башкирии на реке Уфа обнаружена масляная пленка Фото: Служба спасения 112 В Башкирии на реке Уфа обнаружена масляная пленка Фото: Служба спасения 112

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии на реке Уфа в районе Дудкинской переправы обнаружена масляная пленка. Информация об этом поступила накануне в городскую Службу спасения. На место происшествия выехал поисково-спасательный отряд Уфы. Совместно с сотрудниками республиканского Министерства природопользования и экологии и Уфимского линейного управления МВД России на транспорте было проведено обследование акватории реки.

Как сообщили «Башинформ» в службе спасения, источник утечки был обнаружен в районе планируемого строительства моста через реку Уфа. Выяснилось, что на барже с установкой для разведывательного бурения происходила незначительная утечка масла из гидросистемы.

Утечка ликвидирована, пробы воды взяты на анализ.