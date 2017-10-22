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22 октября Воскресенье

Уфа   °

ГИБДД Башкирии опубликовала подборку фотографий с мест ДТП за неделю

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

ГИБДД Башкирии опубликовала подборку фотографий с мест ДТП за неделю

Фото: ГИБДД по РБ

ГИБДД Башкирии опубликовала подборку фотографий с мест ДТП за неделю

Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Госавтоинспекция республики опубликовала подборку фотографий с мест ДТП за неделю. Это лишь малая часть дорожных происшествий на дорогах Башкортостана. Все они произошли из-за нарушения участниками дорожного движения ПДД и требований безопасности на дороге, информируют в ГИБДД по РБ.

Первое и второе фото в подборке: авария произошла 19 октября в Мечетлинском районе. Столкнулись трактор и легковой автомобиль «Хундай Солярис». Пострадавших нет.

Третье-четвёртое фото: 14 октября в Абзелиловском районе на 10 км автодороги Озерное — Кусимовский совершено столкновение автомашин «Лада Приора» и «Мерседес Бенц». Водитель первого автомобиля с места ДТП скрылся. Пострадавших нет.

Пятое-шестое фото: 16 октября в Иглинском районе на 12 км автодороги Уфа-Иглино-Красная Горка совершено столкновение автомашин «Хундай Акцент» и «Газель». Пострадавших нет.

Седьмое-восьмое фото: 19 октября в Чекмагуше совершено столкновение автомашин «Лада Калина» и ВАЗ — 2114. Пострадавших нет.

Девятое фото: 16 октября в Мелеузе совершено столкновение автомашин «Лада Приора» и «Лада — 111960». Пострадавших нет.

Десятое фото: 19 октября в Абзелиловском районе автомашина ВАЗ-21043 в темное время суток, совершила наезд на пешехода. Пострадал один человек.

Теги: ДТП
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