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22 октября Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии появятся награды для учителей, подготовивших «стобалльников» по ЕГЭ

ОБЩЕСТВО

В Башкирии появятся награды для учителей, подготовивших «стобалльников» по ЕГЭ Фото: Олег Яровиков

В Башкирии появятся награды для учителей, подготовивших «стобалльников» по ЕГЭ Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане предлагается учредить государственные награды для учителей, подготовивших «стобалльников» по ЕГЭ. Такую инициативу озвучил ректор Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Раиль Асадуллин на встрече руководителей вузов с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.

– Летом я встречался с ребятами, которые набрали по 100 баллов во время ЕГЭ. Довольно подробно обсуждали все вопросы, связанные в том числе и с тем, чтобы оставаться учиться здесь, у нас в республике, – сказал руководитель республики. – Вижу, что так называемые «стобалльники» уже тянутся к нам, в наши вузы. Это очень хорошо, и наша задача – удерживать их.

Глава региона отметил, что в целом в республике увеличился средний балл ЕГЭ по большинству учебных предметов – математика, химия, физика, информатика, иностранные языки. Практически по всем предметам выросла доля выпускников, получивших 81 и более баллов.

– Но только треть 100-балльников идут в наши вузы. В основном, конечно, ориентир на московские и петербургские университеты. Может быть, в этом тоже нет особой беды, но надо, чтобы эти ребята возвращались на работу к нам, – подчеркнул Рустэм Хамитов.

По словам ректора БГПУ, количество выпускников, уезжающих из республики в другие регионы, значительно сократилось. Если ещё в прошлом году эта цифра составляла 42-44 процента, то в этом уже 32 процента. При этом на восемь процентов увеличилось количество абитуриентов из других регионов.

Раиль Асадуллин предложил учредить государственные награды для учителей и школ, подготовивших выпускников с высокими баллами по ЕГЭ, которые поступают в республиканские вузы.

Рустэм Хамитов поддержал идею и поручил профильным министерствам и ведомствам проработать предложение.

Теги: образование, вузы, глава рб
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