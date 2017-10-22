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Башкортостан вошёл в число регионов-лидеров по качеству приёма в вузы

ОБЩЕСТВО

Башкортостан вошёл в число регионов-лидеров по качеству приёма в вузы Фото: Олег Яровиков

Башкортостан вошёл в число регионов-лидеров по качеству приёма в вузы Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

По итогам 2017 года Башкортостан вошёл в число регионов-лидеров по качеству приёма в вузы. Об этом сообщил Глава республики Рустэм Хамитов на встрече с ректорами ведущих университетов региона.

– В соответствии с исследованиями Высшей школы экономики по качеству приема в вузы наша республика в 2017 году вошла в число регионов-лидеров. Это отрадно, – сказал Рустэм Хамитов. – Высокий средний балл зачисления студентов на бюджетные места – почти 70. Это лучший показатель за последние годы. Вместе с Краснодарским и Пермским краями мы занимаем седьмое место среди регионов. Получше ситуация у медицинского и нефтяного университетов. Там средний балл выше 75. В Башкирском государственном, педагогическом, авиационном университетах чуть ниже, но тоже достойные результаты.

По словам ректора Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Раиля Асадуллина, в этом году план приёма в высшие учебные заведения региона выполнен в полном объёме. Свыше 9 тысяч абитуриентов пополнили студенческие ряды на бюджетной основе.

Теги: образование, вузы, глава рб
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