Филиалы Башгосуниверситета в Сибае и Нефтекамске будут сохранены Фото: Олег Яровиков Филиалы Башгосуниверситета в Сибае и Нефтекамске будут сохранены Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Филиалы Башкирского государственного университета в Сибае и Нефтекамске будут сохранены и продолжат работу. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Правительства республики Салават Сагитов на встрече Главы Башкортостана Рустэма Хамитова с ректорами ведущих вузов региона.

Вице-премьер сообщил, что согласно поручению Рустэма Хамитова по итогам прошлогодней «прямой линии», проработан вопрос о сохранении Сибайского и Нефтекамского филиалов Башкирского государственного университета. В их состав войдут Сибайский педагогический и Нефтекамский машиностроительный колледжи.

Кроме того, в настоящее время с Министерством образования и науки России обсуждается вопрос о создании университета в Стерлитамаке.

На сегодняшний день в девяти городах функционируют 12 филиалов. На базе филиалов авиационного университета в Кумертау и Ишимбае формируются авиационный и машиностроительный образовательный кластеры.