Рустэм Хамитов предложил создать на южном склоне Уфы студенческий кампус Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов предложил создать на южном склоне Уфы студенческий кампус Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ходе встречи с ректорами ведущих вузов республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов предложил вернуться к практике строительства общежитий для студентов и жилья для преподавателей.

– Безусловно, зачастую лучшие социально-бытовые условия, которые предлагают московские, петербургские университеты, являются решающими при выборе места обучения, особенно для иногородних детей, – отметил Рустэм Хамитов. – В этом смысле мы вместе с вами должны подумать. Может быть, нам вернуться к обсуждению такой темы, как строительство: а) жилья для профессорско-преподавательского состава, б) общежитий, в том числе с участием республики. Мы, конечно же, готовы помогать в этой работе.

По его словам, одним из мест, где мог бы разместиться новый студенческий кампус Башкирского государственного университета, является южный склон Уфы.

– Видится идеальная картинка: вуз, рядом с ним жильё, общежитие, может быть, уже современного формата – кампусы. Когда мы говорим про БашГУ, постоянно вспоминаем южный склон, берег, который застроен сегодня хаотично, непонятно как. А это идеальное место для формирования кампуса, современного, интересного жилья, – сказал Рустэм Хамитов. – Может быть, конечно, я заглядываю вперёд, на совсем далёкие периоды. Но в целом, конечно же, мы должны достаточно подробно об этом думать.

Глава республики подчеркнул, что социально-бытовые условия студентов и профессорско-преподавательского состава необходимо обустраивать.

– Студенческие городки с общежитиями, кампусы и жильё для преподавателей – с этого порой начинается разумная, нормальная университетская жизнь. К сожалению, такую работу пока не ведём и не обсуждаем, а надо обсуждать, – считает Рустэм Хамитов. – Если будут условия для того, чтобы наши ребятишки проживали в хороших общежитиях, то, может быть, и уезжать не будут. Культурная и спортивная жизнь в республике, в частности, в Уфе насыщенная. Проявить себя можно по многим направлениям. А жизнь в этих «общагах» порой на таком уровне, что и оставаться здесь, у нас не хочется.