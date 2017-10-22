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Три вуза республики вошли в Топ-100 лучших вузов России

ОБЩЕСТВО

Три вуза республики вошли в Топ-100 лучших вузов России Фото: Олег Яровиков

Три вуза республики вошли в Топ-100 лучших вузов России Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Вузы республики занимают достойные места в российских и международных рейтингах. Об этом рассказал ректор Башкирского государственного университета Николай Морозкин на встрече руководителей вузов с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.

По данным рейтингового агентства «Эксперт», три университета Башкортостана – УГНТУ, УГАТУ и БашГУ – входят в число 100 лучших вузов России. Кроме того, УГАТУ и БашГУ вошли в Топ-50 рейтинга изобретательской активности российских вузов.

Вузы республики входят и в международные рейтинги. Так, УГАТУ включен в Шанхайский глобальный рейтинг вузов. А УГНТУ вошёл в Топ-200+ международного университетского рейтинга QS среди вузов развивающейся Европы и стран Азии.

Николай Морозкин также отметил, что по количеству публикаций, цитируемости, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности высшие учебные заведения республики превышают среднероссийские показатели, опережая даже ряд федеральных и научно-исследовательских университетов. Башкортостан занимает четвёртое место в Приволжском федеральном округе по количеству диссертационных советов.

По словам ректора БашГУ, основные вузы республики имеют долгосрочные крупные проекты. Так, УГНТУ занимается созданием и развитием инжинирингового центра нефтегазового машиностроения (объём финансирования – 546 млн рублей), БашГУ – созданием технологии биоразлагаемых полимеров (380,5 млн рублей), БГПУ – подготовкой специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама (более 200 млн рублей).

– Сегодня к университетам, качеству подготовки специалистов предъявляются очень высокие требования. Мы понимаем, что помимо народных оценок существуют ещё рейтинги – национальные, международные. Ранжирование идёт, есть новые подходы к оценке работы университетов. Безусловно, на них надо ориентироваться, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Радует то, что наши вузы потихоньку, медленно, но, надеюсь, уверенно поднимаются в рейтингах по иерархической лестнице. Каждое такое движение всегда воспринимаю с особым чувством. Хочу, конечно же, чтобы наши вузы занимали соответствующие места во всех этих таблицах и табели о рангах.

Теги: образование, вузы, глава рб
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