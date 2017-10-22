«Салават Юлаев» на домашнем льду сразится с челябинским «Трактором» Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев» «Салават Юлаев» на домашнем льду сразится с челябинским «Трактором» Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня, 22 октября, ХК «Салават Юлаев» принимает на домашнем льду челябинский «Трактор». Начало игры в «Уфа-Арена» в 16.30 по местному времени.

Напомним, прошлая встреча команд в рамках этого регулярного чемпионата состоялась в Челябинске 26 сентября и завершилась в пользу хозяев со счетом 3 – 2.

Билеты здесь.