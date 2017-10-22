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22 октября Воскресенье

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МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий, возможна гололедица

ОБЩЕСТВО

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий, возможна гололедица Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий, возможна гололедица Фото: Ксения Калинина

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

МЧС Башкортостана со ссылкой на региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает об ухудшении погодных условий. В воскресенье, 22 октября, в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, слабый гололед, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, +3 градуса, ночью -1, -6, при прояснениях до -12.

На отдельных участках дорог ночью и утром ожидается туман с видимость 500-1000 метров.

Теги: погода
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