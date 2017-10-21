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21 октября Суббота

Уфа   °

Жительница Уфы отдала все свои сбережения случайной прохожей

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Жительница Уфы отдала все свои сбережения случайной прохожей Фото: tverweek.com

Жительница Уфы отдала все свои сбережения случайной прохожей Фото: tverweek.com

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Пожилая жительница Уфы стала жертвой уличного мошенничества. 88-летняя пенсионерка сообщила полицейским, что пару дней назад она встретила на улице заплаканную женщину, которая завязала разговор и рассказала о якобы смертельно больном супруге, которому требуется срочная операция, для чего нет денег. Женщина сказала, что она не местная, что родственники едут сюда с деньгами, но операцию нужно делать немедленно. Пенсионерка растрогалась и предложила аферистке все свои сбережения – 68 тысяч рублей. Та оставила «залог», сняв с себя ювелирные изделия, которые на самом деле оказались бижутерией. Разумеется, возврата «займа» потерпевшая не дождалась, сообщили в МВД по РБ.

Теги: мошенничество
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