Жительница Уфы отдала все свои сбережения случайной прохожей
Жительница Уфы отдала все свои сбережения случайной прохожей Фото: tverweek.com
Жительница Уфы отдала все свои сбережения случайной прохожей Фото: tverweek.com
УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Пожилая жительница Уфы стала жертвой уличного мошенничества. 88-летняя пенсионерка сообщила полицейским, что пару дней назад она встретила на улице заплаканную женщину, которая завязала разговор и рассказала о якобы смертельно больном супруге, которому требуется срочная операция, для чего нет денег. Женщина сказала, что она не местная, что родственники едут сюда с деньгами, но операцию нужно делать немедленно. Пенсионерка растрогалась и предложила аферистке все свои сбережения – 68 тысяч рублей. Та оставила «залог», сняв с себя ювелирные изделия, которые на самом деле оказались бижутерией. Разумеется, возврата «займа» потерпевшая не дождалась, сообщили в МВД по РБ.