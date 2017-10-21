В Уфе открылся сквер «Четыре сезона» Фото: администрация Уфы В Уфе открылся сквер «Четыре сезона» Фото: администрация Уфы

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе между улицей Блюхера и жилым комплексом «Четыре сезона» появился одноименный сквер. Такое название выбрали сами жители квартала, голосование прошло в сообществах Орджоникидзевского района в социальных сетях. В сквере есть пешеходные дорожки, скамейки, фонари, спортивная и детская игровая площадки.

В последние годы мероприятия по благоустройству Уфы финансируются крупными траншами федеральных и республиканских средств, напомнили в мэрии. В городе реконструировано 28 и создано 19 новых парков и скверов.