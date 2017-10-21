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Студенты из Башкирии стали обладателями Кубка Голдберга-2017

ОБЩЕСТВО

Студенты из Башкирии стали обладателями Кубка Голдберга-2017 Фото: пресс-центр БГПУ

Студенты из Башкирии стали обладателями Кубка Голдберга-2017 Фото: пресс-центр БГПУ

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Команда БГПУ им. М. Акмуллы (BSPU_Team) заняла абсолютное I место во Всероссийском командном инженерном соревновании «Кубок Голдберга 2017» выиграв главный приз 50 000 рублей и поездку на международный форум Fab14 в Тулузе (Франция) в 2018 году. Команду БГПУ и всей Башкирии представляли студенты физика-математического факультета — магистрант направления физико-астрономическое образование Валиев Радион и студент 2 курса специальности электроника и наноэлектроника Егоров Алексей, сообщает пресс-служба вуза.

Машина Голдберга — это сложная конструкция из обычных материалов, которые используются нестандартным способом. Их выстраивают и соединяют определенным образом, чтобы с помощью цепочки разнообразных действий, построенных по принципу домино, выполнить простую задачу, например, включить лампочку или запустить хлопушку. Действия следуют друг за другом по цепочке и без остановки, их разнообразие и эффектность финала зависит только от фантазии инженера.

На разработку и постройку машины Голдберга студенты потратили больше 3 недель.

Теги: образование, конкурсы, БГПУ
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