УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Азербайджана и двух жителей Башкирии. В феврале 2014 года житель республики совершил убийство в квартире в пригороде Уфы, дважды выстрелив в потерпевшего из пистолета. Убийство соотечественника ему заказал житель Азербайджана. Услуги киллера были оценены в 100 тысяч рублей.

По версии следствия, в январе 2014 г. уроженец Азербайджана, испытывая личные неприязненные отношения к выходцу из той же республики, организовал его убийство, к исполнению которого за денежное вознаграждение привлек ранее знакомого и имевшего криминальный опыт жителя Башкирии. Последний, пользуясь предоставленной организатором убийства информацией о наличии у потерпевшего долга, решил потребовать его возврата. К соучастию в вымогательстве он склонил знакомого, не посвящая того в конечный план убийства.

Исполнитель убил потерпевшего. Кроме того, в начале 2016 года при задержании исполнителя убийства на территории г. Уфы при нем были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы, которые он незаконно приобрел, хранил и перевозил.

Уголовное дело в отношении названных лиц рассмотрит Верховный Суд Республики Башкортостан с участием присяжных заседателей, соответствующие ходатайства заявили обвиняемые по итогам ознакомления с материалами уголовного дела.