В Башкирии похищено 700 литров дизельного топлива из нефтепровода Фото: Ксения Калинина В Башкирии похищено 700 литров дизельного топлива из нефтепровода Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии раскрыта кража дизельного топлива из нефтепровода. Уфимец и двое жителей Оренбургской области произвели незаконную врезку в нефтепровод и похитили 700 литров нефтепродукта.

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции преступники задержаны, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как пояснили в ведомстве, хищение было замечено службой безопасности транспортной компании. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими во взаимодействии с Росгвардией и службой безопасности предприятия с поличным задержаны трое мужчин. Ими оказались неработающий 26-летний житель г.Уфы и двое его знакомых из Оренбургской области 33 и 56 лет.

При осмотре места происшествия полицейские изъяли похищенное топливо, залитое в емкость, установленную в кузове автомашины «Газель» и оборудование, которое было использовано для хищения и дальнейшей транспортировки украденных нефтепродуктов. Задержанные признались в содеянном.

По факту кражи из нефтепровода возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.