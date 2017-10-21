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21 октября Суббота

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В Башкирии похищено 700 литров дизельного топлива из нефтепровода

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии похищено 700 литров дизельного топлива из нефтепровода Фото: Ксения Калинина

В Башкирии похищено 700 литров дизельного топлива из нефтепровода Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии раскрыта кража дизельного топлива из нефтепровода. Уфимец и двое жителей Оренбургской области произвели незаконную врезку в нефтепровод и похитили 700 литров нефтепродукта.

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции преступники задержаны, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как пояснили в ведомстве, хищение было замечено службой безопасности транспортной компании. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими во взаимодействии с Росгвардией и службой безопасности предприятия с поличным задержаны трое мужчин. Ими оказались неработающий 26-летний житель г.Уфы и двое его знакомых из Оренбургской области 33 и 56 лет.

При осмотре места происшествия полицейские изъяли похищенное топливо, залитое в емкость, установленную в кузове автомашины «Газель» и оборудование, которое было использовано для хищения и дальнейшей транспортировки украденных нефтепродуктов. Задержанные признались в содеянном.

По факту кражи из нефтепровода возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Теги: хищение, нефтепродукты
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