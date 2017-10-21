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21 октября Суббота

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Жители Бирска получат просроченные выплаты

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жителям Бирска выплатят задержанную зарплату. Прокуратура провела проверку по обращению работников местного филиала ГУСП Машино-технологическая станция «Центральная».

Установлено, что сельхозпредприятие не выплатило 141 сотруднику свыше 1,6 млн рублей зарплаты за июль текущего года. Задержку в оплате труда компания объяснила отсутствием денежных средств из-за неисполнения обязательств контрагентами.

По данному факту межрайонная прокуратура возбудила в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении, он оштрафован на 10 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры компания полностью выплатила работникам просроченное вознаграждение за труд.

Теги: задержка зарплаты
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