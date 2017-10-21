Жители Бирска получат просроченные выплаты
УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Жителям Бирска выплатят задержанную зарплату. Прокуратура провела проверку по обращению работников местного филиала ГУСП Машино-технологическая станция «Центральная».
Установлено, что сельхозпредприятие не выплатило 141 сотруднику свыше 1,6 млн рублей зарплаты за июль текущего года. Задержку в оплате труда компания объяснила отсутствием денежных средств из-за неисполнения обязательств контрагентами.
По данному факту межрайонная прокуратура возбудила в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении, он оштрафован на 10 тыс. рублей.
После вмешательства прокуратуры компания полностью выплатила работникам просроченное вознаграждение за труд.